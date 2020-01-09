Aydın Valisi Köşger, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın Valisi Köşger, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika

Aydın Valisi Köşger, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

6 saat önce

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın Valisi Köşger, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı, System.String[]

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Köşger, mesajında gücünü kamuoyu desteğinden alan, halkın haber alma hakkının kullanılmasını sağlayan basının önemli ve etkin bir kamuoyu denetim aracı olma konumuyla demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlerlik kazanmasının iyi işleyen bir medya yapısıyla mümkün olduğunu aktaran Köşger, medyanın güçlü olmasının hayati öneme sahip olduğunu ifade etti.

Yazılı ve görsel boyutunun yanı sıra, sanal ortamda da ciddi bir ilerleme kaydeden basının, geçmişten günümüze ülkenin ve Aydın'ın gelişmesinde katkısı olduğuna dikkati çeken Köşger, mesajında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Özellikle 15 Temmuz sürecinde hain darbe girişimine karşı basınımızın, devletimizin ve milletimizin yanında yer alarak demokrasiden yana tavır koyması ve cesaretle olayların aydınlanmasını sağlaması her takdirin üzerindedir. Basının ulaştığı bu seviyede en büyük pay, şartlar ne olursa olsun görevini fedakarca yapan basın çalışanlarına aittir. Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden başta Aydın'ın sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmelerini gündeme taşıyarak basın sektöründe hizmet veren basın çalışanlarının ve gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü bütün samimiyetimle kutluyor, tüm basın mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum."

Gazeteciler Günü, Selim Köşger, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 9 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Sıfır bir filmi için gala düzenlendi Dijital takografa geçişte 6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de yayımlandı Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor

Son Dakika Haberleri
20:43 Galatasaray, Sekidika için imza töreni düzenledi - Son Dakika
20:41 Markette silahlı gasp yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
20:41 İzmir'de zincirleme kaza: 1'i ağır 6 yaralı - Son Dakika
20:40 Hafter milislerinin Sirte kentindeki saldırısında iki sağlık görevlisi öldü - Son Dakika
20:38 Katledilen orman alanına, limon ağaçları dikilmiş - Son Dakika
19:52 Terör örgütünden kaçışlar devam ediyor - Son Dakika
19:05 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken olayda iğrenç detaylar! Sonradan tutuklanan 2 kişinin de cinsel istismar mağduru oldukları ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 20:46:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın Valisi Köşger, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]