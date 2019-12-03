Son Dakika Haberleri: Aydın Valisi Köşger, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Kültür Sanat Aydın Valisi Köşger, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Aydın Valisi Köşger, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aydın Valisi Köşger, AA'nın

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Köşger, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in çektiği "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam" fotoğrafını oylayan Köşger, sporda da Mustafa Yalçın'ın Fransa- Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" karesine oy verdi.

Köşger, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansının Türkiye'nin gözü kulağı olduğunu söyledi.

AA'nın dünyada çok önemli bir misyon ve fonksiyonu ifa ettiğine dikkati çeken Köşger, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, her sene düzenlenen bu fotoğraf yarışmasıyla da dünyada canlı olarak takip ettiği olayları en güzel görüntülerle bize seçtiriyor. Bu görevi ve misyonundan dolayı tebrik ediyorum. Dünyanın her yerinde ülkemizi temsil ediyor. Ülkemizi veya dünyayı ilgilendiren birçok habere Anadolu Ajansı vasıtasıyla ulaşmış oluyoruz. O anlamda çok önemli bir iş yapıyor. Yarışmadaki fotoğraflar da her seneki gibi çok güzel. Seçmekte zorlandım. Bir tercihte de bulunmak zorundaydık, tercihlerimizi yaptık."

Mustafa Yalçın, Selim Köşger, Türkiye, Aydın, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Roberto Carlos, Türkiye'ye dönüyor!
Macron, Erdoğan'la görüştükten sonra Türkiye'ye övgüler yağdırdı Erdoğan, Dörtlü Zirve'de liderlere 'Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye' kitabını hediye etti İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan NATO Zirvesi açıklaması: Müttefiklerimiz Türkiye'yi desteklemeli

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 22:39:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Valisi Köşger, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]