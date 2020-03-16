Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, şu ana kadar ilde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) vakasına rastlanmadığını bildirdi.

Vali Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve kamu kurumu temsilcilerinin katılımıyla yaptıkları toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kovid-19'a ilişkin yürütülen kamu çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını aktaran Köşger, koordinasyon içinde herkesin üzerine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin bu salgından en az etkilenen ülke olduğunu aktaran Köşger, "Şu ana kadar ilimizde 23 şüpheli vaka tespiti var. Teste gönderilen 23 vakadan 22'si negatif olarak geldi. Dün gece Çine ilçesinden gönderilen bir vakayla ilgili de çalışmalar devam ediyor. Henüz test sonuçlanmadı. Onun da negatif çıkacağını umut ediyoruz. İlimizde şu ana kadar rastlanmış bir vaka yok." dedi.

Hastanelerin gerekli tedbirleri en üst seviyede aldığını vurgulayan Köşger, herhangi bir materyal eksiğinin bulunmadığını, bu mücadelenin yürütülmesinde gerekli olan her şeyin en seri şekilde temin edildiğini kaydetti.

Umreden dönenlere ilişkin de bilgi veren Köşger, şöyle dedi:

"1 Şubat'tan 28 Şubat'a kadar 408 kişi, umreden ilimize dönüş yaptı. Sağlık İl Müdürlüğümüzce her bir umreci fert fert takip edildi. 408 umreden dönen vatandaşımızda herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Hepsi sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ediyor. 1-15 Mart arasında dönen 241 umreci gene dün itibariyle evlerine dönmüş oldular. Bunlar da hem güvenlik birimlerince hem de Sağlık İl Müdürlüğümüzce evlerinde takipleri yapılıyor. Takipleri 14 gün süreyle devam edecek. 'Neden Ankara ve Konya'da karantinaya alınırken Aydın'dakiler alınmadı?' Sadece Aydın'dakiler değil tüm Türkiye'de o saat itibarıyla yurt dışından dönen bütün umreciler ve yurt dışından dönenler karantinaya alınmadı. Karantinaya alınma tedbiri daha sonra alınmış bir karar. O karardan sonra da dönenler karantina süresine tabi tutulacaklar. Diyanet İşleri Başkanlığımız kanalıyla değil de özel sektörle giden 168 umreci var. Dönmesi bekleniyor. Bunlar döndüğü zaman Ankara veya Konya'da karantinaya alınacaklar."

Vali Köşger, yerel ve ulusal medyanın spekülatif ve doğrulanmamış bilginin yaygınlaştırılmasına alet olmaması gerektiğini belirtti. Köşger, vatandaşlara da kalabalık ortamdan uzak durmaları yönünde uyarıda bulundu.