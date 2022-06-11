Aydın ve Ankara'daki yağış hayatı felç etti! Sokaklar adeta göle döndü - Son Dakika
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Aydın ve Ankara'daki yağış hayatı felç etti! Sokaklar adeta göle döndü

11.06.2022 17:04

Birkaç gündür kuvvetli şekilde yağan yağmur, Ankara ve Aydın'da vatandaşlara zor anlar yaşattı. Öğleden sonra etkili olan yağmur şehrin tamamında etkili olurken vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı binaların çatısı uçarken kimi araçlarsa suların altında kaldı. Aydın'da da aniden bastıran sağanak yağış hayatı felç etti. Yağmur nedeniyle sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı.

Ankara'da öğleden sonra etkili olan yağmur şehrin tamamında etkili olurken vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kuvvetli yağışla birlikte gelen fırtınanın ardından bazı cadde ve sokaklar yağmur suyuyla dolarken araçlar yolda kaldı. Trafikte ise aksamalar yaşandı.

Ankara yine sele teslim! Araçlar suya gömüldü, binaların çatısı uçtu

BİNALARIN ÇATISI UÇTU

Öğle saatlerinde başlayan yağmurun etkisiyle vatandaşlar kapalı alanlara kaçarken trafikte kalan araçlar güçlükle ilerledi. Fırtınanın da etkili olduğu Başkentte bazı semtlerde binaların çatısı uçtu.

Ankara yine sele teslim! Araçlar suya gömüldü, binaların çatısı uçtu

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN UYARI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan uyarıda "Bugün Ankara'da başlayan ve merkeze yönelen gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimlerinden 1277 araç 3138 personeliyle teyakkuz halinde olup, vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz." denildi.

Ankara yine sele teslim! Araçlar suya gömüldü, binaların çatısı uçtu

METREKAREYE 20 KG YAĞIŞ DÜŞTÜ

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Ankara'da yağışlı hava etkili oluyor. Şuana kadar m2'ye 20 kg yağış düştü, önemli bir ihbar ulaşmadı. @AFADBaskanlik'ta gelişmeleri takip ediyoruz."

İşte Başkent'ten görüntüler:

Ankara yine sele teslim! Araçlar suya gömüldü, binaların çatısı uçtu
Ankara yine sele teslim! Araçlar suya gömüldü, binaların çatısı uçtu
Ankara yine sele teslim! Araçlar suya gömüldü, binaların çatısı uçtu

AYDIN'DA DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Aydın'da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bardaktan boşalırcasına gerçekleşen yağışta cadde ve sokaklar dereye döndü. Şehir merkezinde pek çok yerde sel baskınları yaşanırken yağışın tüm hızıyla devam ettiği Aydın'da ekipler, çalışma başlattı. Öğle saatlerinde aniden başlayan yağışla birlikte özellikle Atatürk Bulvarı ve çeşitli bölgelerde su baskınları yaşandı. Birçok cadde ve sokak adeta dereye dönerken şehrin yukarısından aşağıya akan sular nedeniyle bazı ev ve işyerlerinde su baskınları oluştu.

Ankara ve Aydın sele teslim! Araçlar suya gömüldü, binaların çatısı uçtu
Aydın ve Ankara'daki yağış hayatı felç etti! Sokaklar adeta göle döndü
Aydın ve Ankara'daki yağış hayatı felç etti! Sokaklar adeta göle döndü
YORUMLAR
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Şiddetli yağış Ankara'da vatandaşlara zor anlar yaşattı! Bazı araçlar suya gömüldü Şiddetli yağış Ankara'da vatandaşlara zor anlar yaşattı! Bazı araçlar suya gömüldü Nazilli de sele teslim oldu Nazilli de sele teslim oldu
Kaynak: İHA

Tragger, Ankara, Aydın, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın ve Ankara'daki yağış hayatı felç etti! Sokaklar adeta göle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın ve Ankara'daki yağış hayatı felç etti! Sokaklar adeta göle döndü - Son Dakika
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