Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

14.06.2022 12:34

Aydın'da jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Aydın'da jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Aydın Valiliği önündeki törende, İl Jandarma Komutanı Albay Macit Engin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Burada konuşma yapan Astsubay Emel Okuroğlu, jandarmanın kuruluşundan itibaren ülkesi için sadakat ve vazifelerini yerine getiren bir kurum olduğunu söyledi.

Okuroğlu, jandarma teşkilatının, üstün hizmet anlayışıyla Türk milletinin güvenine ve sevgisine mazhar olduğunu ifade etti.

Üsteğmen Hakan Yılmaz da "Biz varız" adlı şiiri okudu.

Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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