Aydın ve İzmir'de etkili yağış
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Aydın ve İzmir'de dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağnak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:39 Kaynak: İHA
ve İzmir
'de dün akşam saatlerinde aniden bastıran sağnak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 50 dakika içerisinde bazı bölgelerde metrekareye 7-8 kilogram yağış düşerken yağışlarda dolunun etkili olduğu bölgelerde kiraz ve cevizler zarar gördü.
Sağnak yağış, Aydın merkez, Köşk
, İncirliova
, Germencik
, Sultanhisar
, Yenipazar
ve Nazilli
ilçelerinin yayla kesimleri ile İzmir'in Ödemiş
, Kiraz
, Beydağ
, Tire
, Bayındır
ve Kemalpaşa
ilçelerinde meydana geldi. Şiddetli yağış özellikle yüksek kesimlerinde etkili oldu. - AYDIN
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