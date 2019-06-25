Son Dakika Haberleri: Aydın ve İzmir'de Hizb-ut Tahrir operasyonu: 9 gözaltı
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Aydın ve İzmir'de Hizb-ut Tahrir operasyonu: 9 gözaltı

1 saat önce

AYDIN ve İzmir'de, polisin Hizb-ut Tahrir terör örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 9 kişi gözaltına alındı.

Aydın ve İzmir'de Hizb-ut Tahrir operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]
AYDIN ve İzmir'de, polisin Hizb-ut Tahrir terör örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, 9 kişi gözaltına alındı.
Hizb-ut Tahrir terör örgütüne yönelik Aydın ve İzmir'de, bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesindeki operasyonda Aydın'ın Efeler ilçesinde 2, Didim ilçesinde 4, Nazilli ilçesinde 1 ve İzmir'de de 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. İzmir'de yakalanan 2 şüphelinin de İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Aydın'a gönderileceği bildirildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:08 Kaynak: DHA
Aydın, İzmir, Güncel
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