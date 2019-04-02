Son Dakika Haberleri: Aydın ve İzmir'de Sahte İçki Operasyonu: 3 Gözaltı

Aydın ve İzmir'de Sahte İçki Operasyonu: 3 Gözaltı

1 saat önce

AYDIN ve İzmir'de, polisin eş zamanlı düzenlediği kaçak içki operasyonunda litrelerce kaçak üretilen sahte içki ve içki şişelemekte kullanılan malzemeler ile yakalanan 3 kişi, gözaltına alındı.

Aydın ve İzmir'de Sahte İçki Operasyonu: 3 Gözaltı, System.String[]
AYDIN ve İzmir'de, polisin eş zamanlı düzenlediği kaçak içki operasyonunda litrelerce kaçak üretilen sahte içki ve içki şişelemekte kullanılan malzemeler ile yakalanan 3 kişi, gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri geçen 29 Mart'ta, Aydın ve İzmir'deki 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 180 litre etil alkol, kaçak üretildiği belirlenen 175 litre rakı, 28'i sahte bandrollü, 1'i bandrolsüz toplam 29 şişe şarap, 2 bin 690 şişe kapağı, 1824 adet sahte TAPDK bandrolü, çeşitli türlerde toplam 960 boş içki şişesi, şişe üzerine yapıştırılan rulo marka etiketi, 1.4 litre anason ele geçirildi. 2'si İzmir, 1'i de Aydın'da olmak üzere 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 şüphelinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün (pazartesi) adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:16 Kaynak: DHA

İzmir, Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tunç Soyer, Sosyal Medyadaki Unvanını "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı" Olarak Güncelledi Cezaevinde Olan Muhtar Adayı, En Fazla Oyu Aldı Çiftlikbank'ın Tosuncuk'u, Köyüne Yaptırdığı Evinde Bir Kez Kalabilmiş Koruyucu Aileye Verilen 12 Yaşındaki Kız Çocuğuna Cinsel İstismar!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 12:26:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın ve İzmir'de Sahte İçki Operasyonu: 3 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]