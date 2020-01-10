Aydın ve İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şüpheliler Barış K, Sinan Ö, Ferhat D, Fadime D. ve Engin K. yakalandı. Adreslerdeki aramalarda 80 gram sentetik uyuşturucu, 57 uyuşturucu hap ve 40 gram esrar ele geçirildi.

Aydın ve İzmir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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