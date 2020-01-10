Aydın ve İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın ve İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Aydın ve İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

12 dakika önce

Aydın ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Aydın ve İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Aydın ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuşadası, Didim ve Germencik ilçeleri ile İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüpheliler Barış K, Sinan Ö, Ferhat D, Fadime D. ve Engin K. yakalandı. Adreslerdeki aramalarda 80 gram sentetik uyuşturucu, 57 uyuşturucu hap ve 40 gram esrar ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Barış K, Sinan Ö. ve Ferhat D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:06 Kaynak: AA
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