Aydın ve İzmir'de 164 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın ve İzmir'de 164 düzensiz göçmen kurtarıldı

24.09.2022 10:12
Aydın ve İzmir'de 164 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın ve İzmir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve motor arızası nedeniyle sürüklenerek yardım isteyen 164 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Aydın ve İzmir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve motor arızası nedeniyle sürüklenerek yardım isteyen 164 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım isteyen lastik bottaki 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dikili ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 56 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Aydın

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu, Türk kara sularına geri itilen 13 düzensiz göçmeni kurtardı.

Didim ilçesi açıklarında da lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenen 45 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Göç İdaresi Müdürlüklerine gönderildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Aydın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın ve İzmir'de 164 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Aydın ve İzmir'de 164 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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