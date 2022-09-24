Aydın ve İzmir'de 164 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım isteyen lastik bottaki 50 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın ve İzmir 'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve motor arızası nedeniyle sürüklenerek yardım isteyen 164 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Aydın, İzmir, Güncel, Son Dakika

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