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AYDIN VE İZMİR'DEKİ TERÖR OPERASYONUNDA 9 KİŞİ YAKALANDI

1 saat önce

AYDIN ve İzmir'de, polisin Hizb-ut Tahrir terör örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, toplam 9 kişi gözaltına alındı.

AYDIN ve İzmir'de, polisin Hizb-ut Tahrir terör örgütüne yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, toplam 9 kişi gözaltına alındı. Kökten dinci Hizb-ut Tahrir terör örgütüne yönelik olarak Aydın ve İzmir'de, bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesindeki operasyonda, Aydın'ın Efeler ilçesinde 2, Didim ilçesinde 4, Nazilli ilçesinde 1 ve İzmir'de de 2 kişi gözaltna alındı. Şüphelilerin ev, işyeri ve otomobillerinde yapılan aramalarda ele geçirilen bazı dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu. İzmir'de yakalanan 2 şüphelinin de İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Aydın'a gönderileceği bildirildi.
Görühtü Dökümü
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-İzmir'de gözaltına alınan 2 şüphelinin sağlık kontrolüne götürülürken görüntüsü
-Genel ve detay görüntüler
Haber Burhan CEYHAN - Kamera Davut CAN AYDIN - İZMİR, (DHA)
(Tür: Yurt)
AYDIN VE İZMİR'DEKİ TERÖR OPERASYONUNDA 9 KİŞİ YAKALANDI
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:08 Kaynak: DHA
Aydın, İzmir, Güncel
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