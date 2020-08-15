Aydın ve Muğla'da, 8 ayda 865 hektar alan yandı - Son Dakika

MUĞLA ve Aydın'da, 2020'nin Ocak ayından bugüne kadar yaşanan 272 orman ve zirai alan yangınında, toplam 865 hektar alan zarar gördü.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, 2020 yılının Ocak ayından bugüne kadar yaşanan yangınlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamaya göre, Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında yer alan Muğla ve Aydın'da, 170 orman ile 102 zirai alanda yangın çıktı. Toplam 272 yangında 430'u ormanlık, 435'i zirai olmak üzere 865 hektarlık alanda zarar meydana geldi.