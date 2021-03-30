Son dakika haberleri... Suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Aydın ve Muğla'da, suç örgütüne yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aydın Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "suç örgütü kurmak, silah ve mühimmat kaçakçılığı ile uyuşturucu ticareti" suçlamalarına yönelik soruşturmada Muğla ve Aydın'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 16 şüphelinin adreslerinde, 4 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu içiminde kullanılan 19 aparat, 1 hassas terazi, 23 uyuşturucu hap, 100 gram eroin, 80 gram metamfetamin ve 120 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler, ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.