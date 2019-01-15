Son Dakika Haberleri: Aydın ve Muğla Esnafında 165 Milyon Kredi

Aydın ve Muğla Esnafında 165 Milyon Kredi

58 dakika önce

Aydın ve Muğla İlleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri 3. Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, Aydın ve Muğla esnafı için ilk etapta 165 milyon liralık kredi desteği geldiğini açıkladı.

Aydın ve Muğla Esnafında 165 Milyon Kredi, System.String[]
Aydın ve Muğla İlleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri 3. Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, Aydın ve Muğla esnafı için ilk etapta 165 milyon liralık kredi desteği geldiğini açıkladı. Şu anda herhangi bir plasman sıkıntısının olmadığını belirten Başkan Saraç, "Kredi desteği konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Esnafımızdan tek isteğimiz krediyi yerinde kullanmalarıdır" dedi.

Hükümet tarafından 2019 için açıklanan ekonomik destek paketleri kapsamında verilecek 22 milyar TL'lik desteğin 10 milyar TL'sinin esnaf ve sanatkarlara kooperatifler aracılığı ile kullandırılacağını bu kapsamda da ilk etapta Aydın ve Muğla illerini 3. Bölge Kredi Kefalet Kooperatiflerine 165 milyon kredi geldiğini belirten Aydın ve Muğla İlleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri (3. Bölge) Birliği Başkanı Necip Saraç, "Durgun giden piyasaların canlanması, esnaf ve sanatkarların nefes alabilmeleri için kooperatiflerimiz aracılığı ile esnaf ve sanatkarımız destekleniyor. Hazine destekli kooperatif kredilerinin plasman artırımı esnaf ve sanatkarı mutlu etmiştir. Bu nedenle hükumetimize ve üst kuruluşumuz olan TESKOMB Genel Başkanımızı Abdülkadir Akgül'e şahsım ve esnaf-sanatkarımız adına teşekkür ediyorum" dedi.

3. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği olarak Aydın'da 26, Muğla'da 16 olmak üzere toplam 42 kooperatif aracılığı ile hizmet verdiklerini kaydeden Başkan necip Saraç, "Bizim kullandırdığımız krediler hazine desteklidir. Kullandırdığımız kredinin faizinin yarısını devlet öder. Şu anda şartları yerine getiren tüm esnaf ve sanatkarımızın kredi talebini karşılıyoruz. Herhangi bir plasman sıkıntımız yok" diye konuştu. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:29 Kaynak: İHA

Muğla, Aydın, Ekonomi
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