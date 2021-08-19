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Aydın Vergi Dairesi Başkanı Şahin, Aydın Ticaret Borsası yönetimi ile görüştü - Son Dakika

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Şahin, Aydın Ticaret Borsası yönetimi ile görüştü

19.08.2021 12:23
Aydın Vergi Dairesi Başkanı Şahin, Aydın Ticaret Borsası yönetimi ile görüştü, System.String[]

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Serdar Şahin, Aydın Ticaret Borsası'na ziyarette bulunarak 9 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkan sağlayan 7326 sayılı kanun hakkında bilgilendirmede bulundu.

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Serdar Şahin, Aydın Ticaret Borsası'na ziyarette bulunarak 9 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkan sağlayan 7326 sayılı kanun hakkında bilgilendirmede bulundu.

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Serdar Şahin ve beraberindeki heyeti, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcıları Rıza Uyar ve Ahmet Şenel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Meclis Üyeleri Cihan Can ve Mehmet Ali Avcu, Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Günaydın ile Genel Sekreter Neslihan Duymaz karşıladı. Gerçekleşen ziyarette Aydın Vergi Dairesi Başkanı Serdar Şahin, 9 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkan sağlayan 7326 sayılı kanun hakkında bilgilendirmede bulundu.

Aydın Ticaret Borsası ziyaretinde konuşan Aydın Vergi Dairesi Başkanı Serdar Şahin, 31 Ağustos tarihinde sona erecek kanunun, birçok avantajı ve kolaylığı beraberinde getirdiğini, yürürlüğe giren kanunla birlikte vatandaşların kamuya olan borç yükünün azalacağını, borçların taksitler halinde ödenebileceğini belirtti.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, vergi bilinci konusunda kurumlara önemli bir görev düştüğünü ifade ederek Aydın Ticaret Borsası olarak yapılandırmadan yararlan kişi ve kurumların hak kaybı yaşamaması için ilgili mükelleflere kanundan yararlanma çağrısında bulunacaklarını dile getirdi.

Sorun ve çözüm önerilerinin aktarıldığı ziyarette karşılıklı iyi niyet temennileri dile getirilerek ziyaret sonunda Şahin'e Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur tarafından Aydın İnciri takdim edildi. - AYDIN

Aydın Vergi Dairesi Başkanı Şahin, Aydın Ticaret Borsası yönetimi ile görüştü

Serdar Şahin, Ticaret, Vergi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Vergi Dairesi Başkanı Şahin, Aydın Ticaret Borsası yönetimi ile görüştü - Son Dakika


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