Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin; "Her şeyin başı Tek Sağlık" - Son Dakika

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin; "Her şeyin başı Tek Sağlık"

03.11.2020 10:32
Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin;

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, 03 Kasım "Dünya Tek Sağlık Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında her şeyin başının sağlık olduğunu ifade etti.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin, 03 Kasım "Dünya Tek Sağlık Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında her şeyin başının sağlık olduğunu ifade etti.

Başkan Şahin açıklamasında, "Küresel düzeyde, insanlar, hayvanlar, gıda ve çevre bakımından, ideal ve sürdürülebilir bir sağlık ortaya koyabilmek için, farklı disiplinlerin bir arada çalışması gerekliliği "Tek Sağlık" olarak isimlendirilmektedir. Ülkemizde, Tıp kavramı yalnızca insan sağlığı olarak değerlendirilmekte, koruyucu ve tedavi edici sağlık uygulamalarında da genel ölçekte yalnızca beşeri hekimlerin çalışmalarıyla sürdürülmeye çalışılmaktadır. Ancak, dünyada ve ülkemizde tarihe bakıldığında, içinde bulunduğumuz Kovid-19 pandemisi de dahil olmak üzere, büyük ölçekli salgınların birçoğunun zoonoz yani hayvansal kökenli hastalıklar olduğu görülmektedir. Dolayısıyla, nesillerimizin ve tüm canlıların, sağlıklı bir dünyada yaşamlarını sürdürebilmelerinin yolunun, Veteriner Hekimler, Veteriner Sağlık Çalışanları, Beşeri Hekimler ve Beşeri Sağlık Çalışanlarının multidisipliner şekilde, tek çatı altında etkin şekilde çalışmasından geçeceği açıktır. Tüm bu nedenlerle, artık, doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı "Tek Sağlık" uygulamalarının etkin şekilde hayata geçeceği bir kurumun oluşturulmasının zorunlu hale geldiğini bir kez daha ifade ediyor, 3 Kasım Dünya Tek Sağlık gününde devletimizi ve vatandaşlarımızı farkındalığa davet ediyoruz" dedi. - AYDIN

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin; Her şeyin başı Tek Sağlık

Cemil Şahin, Veteriner, Kasım, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin; 'Her şeyin başı Tek Sağlık' - Son Dakika


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