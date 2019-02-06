Son Dakika Haberleri: Aydın Veteriner Hekimleri Odası'ndan Adü Rektörü Aldemir'e Ziyaret

Aydın Veteriner Hekimleri Odası'ndan Adü Rektörü Aldemir'e Ziyaret

1 saat önce

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Veteriner Hekim Cemil Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret ederek yeni görevlerinin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası'ndan Adü Rektörü Aldemir'e Ziyaret, System.String[]
Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Veteriner Hekim Cemil Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret ederek yeni görevlerinin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendisinin de Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi olduğuna değinip, Veteriner Fakültesi'nin Aydın'ın hayvancılık potansiyelini geliştirecek projelere imza atacağını söyledi. Bilim yuvası olan üniversitelerde üretilen bilginin sahaya yayılması ve tüm vatandaşların bu bilgiden istifade etmesi için çalışacaklarını belirten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, projelerin hayata geçirilmesi konusunda sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket edeceklerini vurguladı.

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Veteriner Hekim Cemil Şahin, Aydın'ın kalkınmasına yönelik ikili iş birliğinin geliştirilmesi ve projelerin hayata geçirilmesi için ellerinden gelen tüm desteği vereceklerini söyledi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:42 Kaynak: İHA

Cemil Şahin, Selçuk, Aydın, Güncel
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