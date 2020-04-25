Aydın Veteriner Hekimleri Odasından

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemal Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında aşı geliştirmek için veteriner hekimler olarak gece gündüz çalıştıklarını bildirdi.

Şahin, 25 Nisan Dünya Veteriner Hekimler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında her yıl gerçekleştirdikleri etkinlikleri bu sene yapamadıklarını belirtti.

Toplum sağlığına hizmet vermek amacıyla fedakarca çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Şahin, "Dünyanın birçok ülkesinde yaşanan, ülkemizi de ciddi anlamda etkileyen Kovid-19 pandemisinde gövdemizi siper ederek insanlarımızın sağlığı için mücadele ediyoruz. Herkesin malumu olduğu üzere veteriner hekimlerimiz şu anda bu hastalığa karşı aşı geliştirmek için gece gündüz laboratuvarlarda çalışıyorlar. Virolog veteriner hekimler Prof. Dr. Aykut Özkul ve Prof. Dr. Aykut Özdarendeli hocalarımız bu çalışmalarda önemli aşamalar kaydettiler ve sonuca emin adımlarla ilerliyorlar. Yine Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitülerimiz ile veterinerlik fakültelerimizde birçok virolog meslektaşımız aşı çalışmaları için yoğun efor sarf ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Şahin, veteriner hekimlerin her zaman görevlerinin başında olduğunu belirterek tüm veteriner hekimlerin gününü kutladı.