Aydın virajı alamayıp şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın virajı alamayıp şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Aydın virajı alamayıp şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Virajı alamayıp şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandıAYDIN'ın Söke ilçesinde, virajda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü 33 yaşındaki Burcu Duman, yaralandı.

Virajı alamayıp şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı

AYDIN'ın Söke ilçesinde, virajda kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü 33 yaşındaki Burcu Duman, yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında, Davutlar - Söke Karayolu'nun kırsal Ağaçlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Söke istikametine giden Burcu Duma, kullandığı 48 U 3001 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini virajda kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir bahçenin tel örgülerini parçalayarak 2 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. Emniyet kemeri takılı olan otomobil sürücüsü Duman, kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Duman, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın virajı alamayıp şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı

Söke Karayolu, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:16 Kaynak: DHA
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