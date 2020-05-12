AYDIN Virüse aldırış etmeden kumar oynadılar - Son Dakika

Virüse aldırış etmeden kumar oynadılar

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde kumar oynatılan bir işyerine yapılan baskında, 19 kişi yakalandı. 1'i yer temin eden 19 şüpheliye; toplam 78 bin 850 lira para cezası kesildi.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Yeni Mahalle 137 Sokak'taki bir işyerinde gecenin ilerleyen saatlerinde kumar oynatıldığını öğrendi. Harekete geçen ekipler, işyerine baskın yaptı. Polis ekiplerinin geldiğini gören şüpheliler neye uğradığını şaşırırken, kumar oynatmak için yer temin eden İ.A. ile kumar oynayan 18 şüpheli yakalandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalara uymayan 19 şüpheliye; biner lira kumar oynamak ve 3 bin 150'şer TL ise sosyal mesafe kurallarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 78 bin 850 lira para cezası uygulanırken, İ.A.'ya ise ayrıca yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı.