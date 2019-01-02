Aydın Yağışlı ve Soğuk Havanın Etkisine Giriyor

AYDIN (İHA) –Ege Bölgesi, yarın öğle saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girecek.

AYDIN (İHA) –Ege Bölgesi, yarın öğle saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine girecek.



Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; Ege Bölgesi'nin Perşembe günü batı kesimlerden başlayarak Orta Akdeniz üzerinden gelen derin alçak basınç merkezi ile akşam saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği bekleniyor. Bugün ve yarın artması beklenen hava sıcaklıklarının yarın akşam saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyinde, Cuma gününden itibaren ise bölgenin tamamında tekrar azalacağı tahmin ediliyor.



Perşembe günü bölgenin tamamının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağmurla başlayacak yağışların, akşam saatlerinden itibaren bölgenin kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli sağanak, akşam saatlerinden sonra Çanakkale'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



Cuma günü yağışların aralıklarla devam edeceği güneybatı kıyılarda yağmur, diğer yerlerde kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerde karayelden fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü yağışların aralıklarla devam edeceği güneybatı kıyılarda yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Pazar günü bölgenin kuzey ve iç kesimler kar yağışlı, diğer yerler parçalı ve çok bulutlu geçecek. - AYDIN

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