Aydın Yamalak Sarısı Zeytini Coğrafi İşaret Tescili aldı - Son Dakika

Aydın Ticaret Borsası, Aydın'ın tarımsal ürünlerine yönelik sürdürmüş olduğu coğrafi işaret tescil atağı hız kesmeden devam ediyor. Aydın Kestanesi, Aydın Memecik Zeytinyağı gibi kentin önemli tarımsal ürünlerini koruma altına alınması adına coğrafi işaret tescil çalışmalarını tamamlayan Aydın Ticaret Borsası, Aydın Yamalak Sarısı Zeytini'ni tescilli ürünler listesine ekledi.

Aydın Ticaret Borsası tarafından 26.06.2018 tarih, C2018/138 başvurusu numarası ile müracaatı yapılarak koruma altına alınan "Aydın Yamalak Sarısı Zeytini" Türk Patent ve Marka Kurumu ile ilgili kurumlar nezdinde 21.04.2021 tarihinde tescillendi.

Aydın Ticaret Borsası olarak coğrafi işaret çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, " İlimiz tarımsal ürünlerini haksız rekabetten korumak ve özgünlüğünü tescilleyerek tarımsal ürünlerimize ayırt edici nitelikler kazandırmak adına başvuruda bulunmuş olduğumuz Aydın Yamalak Sarısı Zeytini'nin coğrafi işaret tescilini 21 Nisan 2021 tarihi itibariyle almış bulunmaktayız. Aydın Yamalak Sarısı Zeytininin tescillenmesiyle birlikte borsamız tarafından başvurusu yapılıp Türk Patent ve Marka Kurumu ile ilgili kurumlar nezdinde tescil edilen coğrafi işaretli ürünlerimizin sayısı 3'e yükselmiştir. Bölgemizin coğrafi yapısı ve iklimsel özelliklerinden dolayı ürün çeşitliliğimiz oldukça fazladır. Bu bağlamda bölgemizle özdeşleşen ürünlerin coğrafi işaretli ürünler listesine girmesi için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Coğrafi işaret başvuru hazırlıkları aşamasında coğrafi işaretler danışmanlığımızı yürüten Huriye Özener'e, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Prof. Dr. Engin Ertan'a katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Ayrıca Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Merhum Prof. Dr. Faik Ekmel Tekintaş, Aydın Yamalak Sarısı Zeytini coğrafi işaret tescil sürecine önemli katkılar sunmuştur. Bu vesile ile kendilerini rahmetle anıyoruz "dedi.

"Yamalak Sarısı Zeytin"

Aydın Ticaret Borsası tarafından 26.06.2018 tarih, C2018/138 başvurusu numarası ile müracaatı yapılarak koruma altına alınan ve 21 Nisan 2021 tarihinde tescillenen "Aydın Yamalak Sarısı Zeytini" yalnızca Aydın ilinde yetişmekte olup erken olgunlaşan zeytin çeşididir. En iyi yeşil salamuralık zeytinlerden bir olan Aydın Yamalak Sarısı Zeytini yüzde 20 yağ oranına sahiptir. - AYDIN