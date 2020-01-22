Aydın yangında yaralanan kadın öldü - Son Dakika
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Aydın yangında yaralanan kadın öldü

6 saat önce

Yangında yaralanan kadın öldüAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre Fatih Alp Ü.(41) tartıştığı imam nikahlı eşi 37 yaşındaki Gamze Esen'le oturduğu evi benzin dökerek ateşe verdi.

Yangında yaralanan kadın öldü

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, iddiaya göre Fatih Alp Ü.(41) tartıştığı imam nikahlı eşi 37 yaşındaki Gamze Esen'le oturduğu evi benzin dökerek ateşe verdi. Yangın sırasında yaralanan Esen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kırsal Dallıca Mahallesi'nde yaşayan ve halı yıkama işi yaptığı öğrenilen Fatih Alp Ü. ile imam nikahlı eşi Gamze Esen, geçen pazartesi günü bilinmeyen bir nedenle tartıştı. İddiaya göre Fatih Alp Ü., tartışma sonrası evi benzin dökerek ateşe verdi. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülürken, Fatih Alp Ü. ile Gamze Esen yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrası yaralılardan Esen, ambulansla, İzmir'deki Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren yaralılardan Esen, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Fatih Alp Ü.'nin tedavisi sürdüğü belirtildi. Evdeki incelemede benzin bidonunun bulunduğu, zanlının ifadesinde ise evi ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın yangında yaralanan kadın öldü

Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 02:30 Kaynak: DHA
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