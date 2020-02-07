Aydın yem karma makinesinin şaftına sıkışan oktay toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın yem karma makinesinin şaftına sıkışan oktay toprağa verildi - Son Dakika

Aydın yem karma makinesinin şaftına sıkışan oktay toprağa verildi

6 saat önce

Yem karma makinesinin şaftına sıkışan Oktay toprağa verildiAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yem karma makinesinin şaftına sıkışan 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Oktay Tunca, yaşamını yitirdi.

Yem karma makinesinin şaftına sıkışan Oktay toprağa verildi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yem karma makinesinin şaftına sıkışan 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Oktay Tunca, yaşamını yitirdi. Tunca'nın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

Nazilli'nin kırsal Esenköy Mahallesi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Oktay Tunca, geçen 5 Şubat'ta, okul çıkışında dedesine ait hayvan çiftliğine gitti. Burada amcası Tuncay Tunca'nın hayvanları beslemek için çalıştırdığı yem karma makinesinin yakınında oynayan Oktay Tunca'nın montu yem karma makinesini traktöre bağlayan şafta dolandı. Kedisini kurtaramayıp, makineye sıkışan Tunca, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Hayatının baharında yaşama veda eden Oktay Tunca için Esenköy Mahallesi'ndeki Arpaz Camii'nde öğlen cenaze töreni düzenlendi. Törene, İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, MHP Nazilli İlçe Başkanı Hasan Eren, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, Nazilli Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç, Nazilli Şoförler Odası Başkanı Seyfi Çalışkan, Esenköy Mahallesi Muhtarı Ali Küçük, Tunca'nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından Tunca'nın cenazesi Esenköy Mahallesi Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Öte yandan, jandarma Tunca'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Aydın yem karma makinesinin şaftına sıkışan oktay toprağa verildi

Nazilli, Esenköy, Tunca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:41 Kaynak: DHA
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