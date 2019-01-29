Son Dakika Haberleri: Aydın Yeni Bir Yağışlı Hava Sisteminin Etkisine Giriyor

Aydın Yeni Bir Yağışlı Hava Sisteminin Etkisine Giriyor

58 dakika önce

Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir ılık ve yağışlı sistemin etkisine girecek olan Ege Bölgesi'nde beklenen yağışların Aydın'da da etkili olacağı belirtildi.

Aydın Yeni Bir Yağışlı Hava Sisteminin Etkisine Giriyor, System.String[]
Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir ılık ve yağışlı sistemin etkisine girecek olan Ege Bölgesi'nde beklenen yağışların Aydın'da da etkili olacağı belirtildi.

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; Ege Bölgesi'nin yarın Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemlerinin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, İzmir ve Aydın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 1 Ocak 2019 Perşembe günü yağışlı sistemin etki alanını genişletmesi ve yağışların İzmir, Manisa, Balıkesir'in batı kıyıları ve Aydın çevrelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde meydana geleceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde rüzgarın 30 Ocak 2019 Çarşamba ve 31 Ocak 2019 Perşembe günleri güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yağış anında kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yağışlı hava sisteminin 01 Şubat 2019 Cuma günü öğle saatlerinden itibaren bölgeyi terk etmesi bekleniyor. Hafta sonu ile önümüzdeki hafta başı bölgede yağış beklenmiyor. Önümüzdeki bir hafta boyunca hava sıcaklıklarının, Orta Akdeniz'den gelen ılık hava akımlarının etkisi ile bölge genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:51 Kaynak: İHA

İzmir, Ege, Akdeniz, Aydın, Güncel
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