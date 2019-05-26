Aydın yeni haftaya sıcak hava ile girecek
6 saat önce
Aydın'da bir süredir etkili olan serin hava Pazartesi günü yerini sıcak havaya bırakacak.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:07 Kaynak: İHA
'da bir süredir etkili olan serin hava Pazartesi günü yerini sıcak havaya bırakacak.
Aydın'da Mayıs ayının son günlerine girilirken hava sıcaklıkları da hissedilir derecede artacak. Meteoroloji verilerine göre son iki üç günden buyana 31-32 derecelerde seyreden hava sıcaklığı yarından itibaren 4-5 derece artacak. Aydın'da hava sıcaklığının Pazartesi günü 35, Salı günü ise 36 derece olması beklenirken, sıcaklık değerlerinde Çarşamba
, Perşembe ve Cuma günlerinde 2-3 derece düşüş yaşanması öngörülüyor. Yetkililer yaşanacak olan sıcak hava dalgası ile beraber herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti. - AYDIN
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