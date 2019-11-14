Son Dakika Haberleri: Aydın yeni incir ürünleri tanıtıldı
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Aydın yeni incir ürünleri tanıtıldı

6 saat önce

Yeni incir ürünleri tanıtıldıAYDIN'ın İncirliova ilçesinde faaliyet gösteren İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, incir cips ve lokumu ile siyah incirden sonra şimdi de incir suyu, unu, konservesi ve şurubunu üretti.

Yeni incir ürünleri tanıtıldı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde faaliyet gösteren İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, incir cips ve lokumu ile siyah incirden sonra şimdi de incir suyu, unu, konservesi ve şurubunu üretti. İncir ürünleri, düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Erbeyli Mahallesi'nde faaliyet gösteren İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği proje kapsamında düzenlenen toplantıyla incir ve üretimini yaptıkları ürünlerini tanıttı. İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ndeki toplantıya İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü'nün yanı sıra Aydın ve İzmir'den sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, il, ilçe tarım müdürleri ve üreticiler katıldı. Toplantıda, enstitü tarafından 3 yıldan beri devam eden projeler kapsamında daha önce üretilen incir cips ve lokumu ile siyah incirin yanında yeni üretilen incir suyu, unu, konservesi ve şurubu da beğeniye sunuldu. Toplantıya katılanlar, ilk kez gördükleri incir unundan yapılan ekmek ile incir suyu, konservesi ve şurubunun tadına baktı. Yeni ürünler, katılımlar tarafından beğenildi. İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Gıda Teknolojiler Bölümü Gıda Mühendisleri tarafından ilk etapta tanıtım amaçlı üretildiği belirlenen yeni ürünlerin imalatına devam edileceği bildirildi.

4 ÜRÜN İLK KEZ TADILDI

İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Selim Arpacı toplantıdaki konuşmasında, doğal olan incirden yine tamamen doğal olan incir şurubu, unu, konservesi, suyu, lokumu cipsi ve siyah incir gibi özellikle bu meyve ile ilgili sektöre katma değer katacak işlenmiş ürünleri tanıttıklarını söyledi. Türkiye'den kuru incirin kilosu 5 dolardan ihraç edildiğini belirten Arpacı, "Ama doğal olarak bu şekilde işlenmiş olması durumunda 500 gramı Avrupa pazarına 25 Euro'ya satılıyor. İncir ürünleri işleyerek yaptığımız bu yeni ürünlerle amacımız, hem ülkemizin döviz getirisini artırmak hem de ihracatçının ve incir üreticisinin gelir seviyesini artırmak" dedi. Arpacı, ilk kez ürettikleri incir unu, incir konservesi, incir suyu ve incir şurubunun 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu kaydetti.

Kuru incirin ülkemize yıllık 250 milyon dolar, taze incirin ise 50 milyon dolar ihracat geliri getirisi olduğunu vurgulayan Arpacı, "İncir üreticisinin ülke ekonomisine kazandırdığı toplam 300 milyon dolar ihracat gelirinin yüzde 80'i Aydın'a ait. Yapılan bu yeni ürünlerle daha fazla katkı sağlanacağını düşünüyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından toplantıya katılanlar, enstitüyü gezip, yeni ürünler hakkında bilgi aldı.

Aydın yeni incir ürünleri tanıtıldı

İncirliova, İzmir, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:53 Kaynak: DHA
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