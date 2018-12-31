Aydın Yeni Yıla Işıl Işıl Giriyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yılbaşı süsleriyle ışıl ışıl renklendirilen Aydın'ın 17 ilçesindeki cadde ve meydanlar yeni yıla hazırlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yılbaşı süsleriyle ışıl ışıl renklendirilen Aydın'ın 17 ilçesindeki cadde ve meydanlar yeni yıla hazırlandı.



Aydın Büyükşehir Belediye tarafından Aydın'da yeni yıl kutlamalarının gerçekleştirileceği Aydın Atatürk Kent Meydanı ve meydandaki havuz civarı ile Adnan Menderes Bulvarı başta olmak üzere Buharkent'te Atatürk Caddesi, Didim'de Cumhuriyet Caddesi, Germencik'te Namık Kemal Caddesi, Köşk'te Başçayır Caddesi, Kuşadası'nda İnönü Bulvarıi Nazilli'de Atatürk ve Hürriyet bulvarları, Yenipazar'da Bozdoğan-Nazilli Yolu Caddesi gibi tüm ilçelerin yoğun olarak kullanılan meydanları, caddelerı ve bulvarları vatandaşların yeni yıl heyecanına ortak olmak için büyükşehir belediyesi ekiplerince ışıklandırıldı.



Bunların yanı sıra her yıl olduğu gibi Efeler'de Beycamisi ile Sanat Kafe önündeki asırlık çam ağaçları özel bir süslemeyle ışıklandırılırken, Yeni Dörtyol Kavşağı ve Malazgirt Meydanı da bitki süslemeleriyle renklendirildi.



Akşam saatlerinden itibaren ışıl ışıl parıldayan cadde ve bulvarlar vatandaşlar tarafından da çok beğenilirken, vatandaşlar Aydın'ı rengarenk bir görünüme kavuşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na bu uygulamadan dolayı teşekkür etti. - AYDIN

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