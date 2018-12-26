Aydın Yılbaşında Kuşadası'da Balkan Rüzgarı Esecek

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki açık olan otellerin tamamında yılbaşı gecesi için yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki açık olan otellerin tamamında yılbaşı gecesi için yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı. Rezervasyonlarda, yeni yıla Kuşadası'nda girmek isteyen Balkan ülkelerinden gelecek turistler dikkati çekti. Otellerin konukları için yılbaşına özel gala gecesi hazırladığı Kuşadası, Aydın, Denizli, İzmir, Manisa gibi çevre il ve ilçedeki vatandaşlarında tercih ettiği yerlerin başında geldi.



Kuşadası, yılbaşında Balkan ülkelerinden gelen yabancılar ile çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların akınına uğrayacak. Yılbaşı gecesi açık olan otellerin tamamında doluluk oranlarına ulaşıldı. Turizmciler yılbaşı programları için tüm hazırlıklarını tamamladı. Ancak hem yılbaşı tatilinin kısa olması hem de maliyetlerin yüksek olması nedeniyle otel ve restoranlar, geçmiş yılların aksine bu yıl düzenledikleri gala gecesi ve eğlencelerde ünlü sanatçılar yerine yerel sanatçıları tercih etti. Yılbaşında Kuşadası'nda eğlence için otel ve restoranlara gidemeyecekler de düşünüldü. Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem ve Dostluk Meydanı'nda Yeni Türkü konseri organize edildi. Yeni yıla girilmesine sayılı günler kala ilçedeki oteller, alışveriş merkezleri ve eğlence mekanları rengarenk ışıklandırılıp, yılbaşı ağaçları kurulup, süslendi.



KUŞADASI'NA DAVET



Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden, yerli ve yabancı tatilcilerin birlikte yeni yılı karşılayacağını belirterek, otellerin tamamen dolduğunu söyledi. Özden, Yılbaşında, ilçedeki bazı oteller sadece Bulgar pazarına hitap ediyor. Hem yerli hem yabancı misafirlerimiz Kuşadası'nı dolduracak. Otellerde ünlü sanatçılar yok. Yılbaşı tatili kısa olduğu ve ünlü sanatçılar yüksek maliyetli getirdiği için tek gecelik balolarla, iyi orkestralarla iş çözüldü. Kuşadası, İzmir, Aydın, Denizli başta olmak üzere bir çok kente yakın. Kısa bir tatil için cazip bir merkez. Eğlencesi, gece hayatı ile oldukça hareketli, restorantlar, mekanlar güzel, tarihi ören yerlerine yakın. Tüm bunlarla yılbaşı için ideal bir destinasyon. Dolaysıyla hala karar vermemiş olanların rezervasyonları kontrol ederek Kuşadası'na gelmelerini bekliyoruz diye konuştu.



'5 BİN BALKAN TURİST REZERVASYON YAPTIRDI'



Özellikle Balkan pazarında önemli bir paya sahip tur operatörü Bülent İlbahar'da bu yıl başında Kuşadası'na büyük bir ilgi olduğunu söyledi. Otobüslerle gelecek 5 bin yabancının Kuşadası'nda hareketlilik yaratacağını söyleyen İlbahar, Yılbaşında özellikle Balkan ülkelerinden yoğun bir ilgi var. Dört gün, üç gecelik paketler ile Romanya, Bulgaristan, Makedonya'dan rezervasyon yaptıranların sayısı 5 bine ulaşıyor. Bu gruplar bir çok otelin açılmasına neden oldu. Beş yıldızlı otellerin hepsi dolu. Geçen yıl bu kadar ilgi yoktu. Gala gecesi dahil fiyatlar, 300- 400 Euro arasında değişiyor dedi.

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