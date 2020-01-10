Aydın Yılmaz, Çekya'da denemeye alındı | Transfer haberleri - Son Dakika
Son Dakika Spor Aydın Yılmaz, Çekya'da denemeye alındı | Transfer haberleri - Son Dakika Spor

Aydın Yılmaz, Çekya'da denemeye alındı | Transfer haberleri

6 saat önce

Çek Cumhuriyeti ekiplerinden FK Pribram, bir dönem Galatasaray forması giyen Aydın Yılmaz'ı denemeye aldı.

Aydın Yılmaz, Çekya'da denemeye alındı | Transfer haberleri, System.String[]

Çek Cumhuriyeti ekiplerinden FK Pribram, bir dönem Galatasaray forması giyen Aydın Yılmaz'ı denemeye aldı.


Ayrıca Fenerbahçe altyapısından yolu geçen 23 yaşındaki Erdi Şehit de Pribram ile antrenmanlara başladı.


Çek basınında yer alan haberlere göre; Pribram, antrenmanlardaki performansa göre iki oyuncuyla da sezon sonuna kadar sözleşme imzalayacak.


PribramÇekya Fortuna Liga'nın ilk 20 haftasında 13 puan topladı ve son sırada yer alıyor.


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

Çek Cumhuriyeti, Aydın Yılmaz, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:13 
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