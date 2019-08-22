Son Dakika Haberleri: Aydın Yılmaz, Sakaryaspor'a transfer oldu
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Aydın Yılmaz, Sakaryaspor'a transfer oldu

1 saat önce

Galatasaray alt yapısından çıktıktan sonra A Takım'da forma giyen Aydın Yılmaz, 2. Lig'e transfer oldu.

Aydın Yılmaz, Sakaryaspor'a transfer oldu, System.String[]

Galatasaray alt yapısından çıktıktan sonra A Takım'da forma giyen Aydın Yılmaz, 2. Lig'e transfer oldu.


31 yaşındaki futbolcu Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Kasımpaşa'da forma giymişti. Aydın, daha sonra da Adana Demirspor'la sözleşme imzalamıştı.


Yılmaz, şimdi de 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor'la sözleşme imzaladı. Takımıyla kampta bulunan Aydın Yılmaz, Sakaryaspor'u 1. Lig'e çıkarmak için mücadele edecek.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:27 
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Aydın Yılmaz, Sakaryaspor'a transfer oldu
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