Aydın Yolda Bulduğu Bayrağı Yerden Kaldıran Şoför Altınla Ödüllendirildi

Yolda bulduğu bayrağı yerden kaldıran şoför altınla ödüllendirildiAydın'ın Efeler ilçesinde özel halk otobüsü şoförlüğü yapan 33 yaşındaki Mehmet Beşparmak, yolun ortasına düşürülmüş Türk bayrağını görünce aracını durdurup, yerden kaldırdı.

Yolda bulduğu bayrağı yerden kaldıran şoför altınla ödüllendirildi



Aydın'ın Efeler ilçesinde özel halk otobüsü şoförlüğü yapan 33 yaşındaki Mehmet Beşparmak, yolun ortasına düşürülmüş Türk bayrağını görünce aracını durdurup, yerden kaldırdı. Araç kamerasının görüntülediği o anlar yolcuların takdirini toplarken; bu hareketiyle ayın şoförü seçilen Beşparmak, çeyrek altın ve plaketle ödüllendirildi.



Şehiriçi Özel Halk Otobüsü'nün 3 numaralı hattını kullanan ve 15 yıldır şoförlük yapan Mehmet Beşparmak, 2 Mart'ta, Ata Mahallesi'nde seyir halindeyken yolun ortasında Türk bayrağı gördü. Şoför Beşparmak, hemen aracını durdurdu. Aracından inip yerdeki bayrağı alan, sonrasında yoluna devam eden Başparmak'ın davranışı, yolcuların takdirini topladı. Bazı yolcular, Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın'a teşekkür mesajı attı. Başkan Yalçın, mesaj üzerine araç içerisindeki kamera görüntülerini inceledi. Türk bayrağına karşı gösterdiği davranışından dolayı halk otobüsü şoförü Beşparmak'a teşekkür etti. Beşparmak, şubat ayının şoförü seçildi.



Dün (salı) düzenlenen törende plaket ve çeyrek altınla ödüllendirilen Beşparmak, durakta yapılan etkinlikte ödülünü Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in elinden aldı. Efeler Şehir içi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, Tüm şoförlerimizin ayrı bir hassasiyeti var. Bu ayda Mehmet kardeşimize nasip oldu. Kendisini duyarlılığından dolayı kutluyorum dedi.



NEFESLERİMİZİ KESTİN



Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Bazen yüzlerce cümle kurarız ama o konuyu anlatamayız. Bazen de bir hareket yaparız her şeyi özetler. Bu kardeşimiz de bir hareketiyle, gerçekten bizim nefeslerimizi kesti. Beni de buraya getiren tek şeydir bayrak. Tabii ki başka anlamda çok geliriz ama bu başka. Şanlı bayrağımızı dikkatinle yerden alman bizi o kadar gururlandırdı ki, Allah senden bin kere razı osun dedi.



YERDE GÖRÜNCE İÇİM ACIDI



Türk Bayrağını yerde gördüğü an içinin çok acıdığını belirten Mehmet Beşparmak, 15 yıldan beri şehir içi halk otobüslerinde şoförlük yapıyorum. Güzergahıma davam ederken, yerde elimde gördüğünüz bu bayrağı gördüm. Hiç tereddüt etmeden frene basarak durdum. İnerek Türk bayrağını yerden aldım, direksiyonun yanına bıraktım. Yolcuların olaya şahit olup idareye mesaj yoluyla tebrik ederek haber vermeleriyle ayın şoförü seçildim. Bayrağımız ve vatanımız için canımızı veririz. Bunun yerde olmasına dayanamam dedi.

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