Son Dakika Haberleri: Aydın Yolda Bulduğu Bayrağı Yerden Kaldıran Şoför Altınla Ödüllendirildi

Aydın Yolda Bulduğu Bayrağı Yerden Kaldıran Şoför Altınla Ödüllendirildi

1 saat önce

Aydın Yolda bulduğu bayrağı yerden kaldıran şoför altınla ödüllendirildi(EK)(Tür: Yurt)

Aydın Yolda bulduğu bayrağı yerden kaldıran şoför altınla ödüllendirildi(EK)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:00 Kaynak: DHA

Aydın, Güncel
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