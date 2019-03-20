Aydın Yolda Bulduğu Bayrağı Yerden Kaldıran Şoför Altınla Ödüllendirildi
1 saat önce
Aydın Yolda bulduğu bayrağı yerden kaldıran şoför altınla ödüllendirildi(EK)(Tür: Yurt)
Aydın
Yolda bulduğu bayrağı yerden kaldıran şoför altınla ödüllendirildi(EK)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:00 Kaynak: DHA
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