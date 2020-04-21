AYDIN Yorgan dikim atölyesinde yangın - Son Dakika

Yorgan dikim atölyesinde yangın AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bulunan bir yorgan dikim atölyesinde yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında maddi hasar oluştu.

Turan Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi üzerinde bulunan yorgan dikim atölyesinde bugün, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İşyerinde bulunan pamukların alev alması sonucunda yangın büyüdü. İşyeri sahibi Nusret Çakıroğlu, yangını söndürmeye çalıştı ancak başaramadı. Kendisi ve çevrede bulunan işyeri sahipleri, itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yangın ihbarında bulundu. Aldıkları ihbar sonucunda anında olay yerine gelen ekipler, yangını söndürüp kontrol altına aldı. Çıkan yangında can kaybı ve yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.