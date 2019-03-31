Son Dakika Haberleri: Aydın Yörük Kıyafetiyle Oy Kullandılar

Aydın Yörük Kıyafetiyle Oy Kullandılar

18 dakika önce

Yörük kıyafetiyle oy kullandılarAYDIN'ın İncirliova ilçesinde, İncirliova Gönüllüleri Yörük, Türkmen Derneği Başkanı Hulusi Genişoğlu, yörük kıyafeti giyip, beraberindeki, boyunlarında Yörük poşusu bağlı 4 dernek üyesi ile oy kullanmaya geldi.

Yörük kıyafetiyle oy kullandılar

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, İncirliova Gönüllüleri Yörük, Türkmen Derneği Başkanı Hulusi Genişoğlu, yörük kıyafeti giyip, beraberindeki, boyunlarında Yörük poşusu bağlı 4 dernek üyesi ile oy kullanmaya geldi.

Aydın'da 2 bin 750 sandıkta 820 bin 708 seçmenin oy kullanmak için sabah erken saatlerden itibaren sandık başına giti. Oy kullanan vatandaşlar arasında renkli görüntüler oluşturanlar oldu. Nazmi Topçuoğlu İlkokulu'na Yörük kıyafetleri ile gelen İncirliova Gönüllüleri Yörük, Türkmen Derneği Başkanı Hulusi Genişoğlu ve beraberindeki, boyunlarında Yörük poşusu bağlı 4 kişi, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Amaçlarının Yörükler'in var olduğunu göstermek olduğuna vurgu yapan İncirliova Gönüllüleri Yörük, Türkmen Derneği Başkanı Hulusi Genişoğlu, Tüm siyasi partilere yerel seçimlerde başarı dileriz. Biz kültürümüzü temsil etmek için yola çıkmış olan Yörükleriz. Oy kullanmaya da sembolik kıyafetlerle geldik. Bunu hem daha fazla dikkat çekmek hem de oy kullanma vesilesiyle İncirliova'da, Aydın'da ve Türkiye'de Yörük derneklerinin var olduğunu göstermek için yaptık dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:36 Kaynak: DHA

Aydın, İncirliova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çiftlikbank'ın Tosuncuk'u Mehmet Aydın'ın Yakın Korumasını da Dolandırdığı Ortaya Çıktı Türkücü Aydın Aydın, Oy Kullanmaya Sazıyla Geldi Erdoğan, Malatya'da 2 Saadet Partili Müşahidin Öldürüldüğü Olay Sonrası Karamollaoğlu'na Taziyelerini İletti Oyunu Kullanan Fatih Portakal'dan Dikkat Çeken Mesaj
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 15:54:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Yörük Kıyafetiyle Oy Kullandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]