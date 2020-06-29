AYDIN Zeytinlik ve makilik alanda yangın çıktı - Son Dakika

Zeytinlik ve makilik alanda yangın çıktı

AYDIN'ın Söke ilçesinde çıkan yangında, 30 hektar zeytinlik ve makilik alan zarar gördü.

Tuzburgazı Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, bugün saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Makilik alanda başlayan yangın, zeytinlik bölgeye de sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 7 arazöz ve 35 yangın işçisi bölgeye sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan yaptıkları çalışma sonucu yangını, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında 30 hektar zeytinlik ve makilik alan zarar gördü.