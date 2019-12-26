Aydın zeytinyağının markalaşması için çalışma başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aydın zeytinyağının markalaşması için çalışma başlatıldı - Son Dakika Ekonomi

Aydın zeytinyağının markalaşması için çalışma başlatıldı

6 saat önce

Türkiye'nin en fazla zeytin ağacı varlığına sahip illerin başında gelen Aydın'da, Adnan Menderes Üniversitesi ile Aydın Ekonomi Kulübü, zeytinyağının markalaşması için çalışma başlattı.

Aydın zeytinyağının markalaşması için çalışma başlatıldı, System.String[]

Türkiye'nin en fazla zeytin ağacı varlığına sahip illerin başında gelen Aydın'da, Adnan Menderes Üniversitesi ile Aydın Ekonomi Kulübü, zeytinyağının markalaşması için çalışma başlattı. Aydın Ekonomi Kulübü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Çine Meslek Yüksek Okulu tarafından üretilen zeytinyağının markalaşma çalışmalarına destek verecek.


Aydın Ekonomi Kulübü Yönetim Kurulu'nun ülkenin ve Aydın ilinin ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanda kalkınmasına öncülük edecek tüm çalışmaları desteklediğini belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyeleri Ahmet Çay ve Ahmet Furkan Akkan, Yörük Ali Efe Sempozyumu projesinin ardından ADÜ ile zeytinyağının markalaşması için yeni bir çalışmaya daha başladıklarını belirtti.


Aydın'da dünyanın en kaliteli zeytinyağı üretilmesine rağmen markalaşma ve tanıtım yetersiz olduğu için Aydın zeytinyağının hak ettiği değeri bulamadığını belirten Ziraat Mühendisi Ahmet Çay, "Zeytinyağı anne sütünden sonra insanoğlu için en faydalı sıvılar arasında yer alır. Bunu en fazla üretenin biz olmamıza rağmen maalesef yeterince faydalanamıyoruz. Bunun da en önemli nedeni markalaşamamak ve tanıtım yapamamak. Bu sıkıntıyı çözmek için Adnan Menderes Üniversitesi Çine Meslek Yüksekokulu kendi markası ile zeytinyağı üretimine başladı" dedi.


Çay, sözlerine şu şekilde devam etti; "Tarım şehri olan Aydınımızın en değerli ürünlerinden yalnızca biri olan zeytinyağımızın üniversitemiz kanalı ile markalaştırılarak tüketici ile buluşturulması son derece önemli bir noktadır. İyi bir zeytinyağı, çok değerli bir sağlık poliçesidir. Aydın'ın doğal ve organik zeytinyağının tüketici ile buluşması noktasında böylesine bir çalışmaya imza atan Başta Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir olmak üzere üniversitemizin tüm akademik personeline teşekkür ediyoruz. Yerli ve milli üretimin desteklenmesini görev edinmiş olan Aydın Ekonomi Kulübü olarak bu çalışmanın da destekçisi olacağız" - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Ekonomi, Aydın, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:34 Kaynak: İHA
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