Son Dakika Haberleri: Aydın: "Ziraat Bankası'nın 50 milyar olan kredi hacminin yıl sonuna kadar 55 milyara ulaşacağını...
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Aydın: "Ziraat Bankası'nın 50 milyar olan kredi hacminin yıl sonuna kadar 55 milyara ulaşacağını...

1 saat önce

- Anadolu Ajansı Finans Masası Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın'ın açıklamaları İSTANBUL - Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

- Anadolu Ajansı Finans Masası
Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın'ın açıklamaları İSTANBUL - Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Aydın: Ziraat Bankası'nın 50 milyar olan kredi hacminin yıl sonuna kadar 55 milyara ulaşacağını...
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:46 Kaynak: AA
Anadolu Ajansı, Ziraat Bankası, Aydın
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