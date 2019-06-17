Aydın: "Ziraat Bankası'nın 50 milyar olan kredi hacminin yıl sonuna kadar 55 milyara ulaşacağını...
1 saat önce
- Anadolu Ajansı Finans Masası Ziraat Bankası Genel Müdürü Aydın'ın açıklamaları İSTANBUL - Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Anadolu Ajansı Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:46 Kaynak: AA
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