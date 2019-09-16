Son Dakika Haberleri: Aydıngün köyü kilit parke taşa kavuştu
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Aydıngün köyü kilit parke taşa kavuştu

2 saat önce

Arpaçay'a bağlı Aydıngün Köyünde yürütülen kilit parke taş yolunun yapımı tamamlandı.

Aydıngün köyü kilit parke taşa kavuştu, System.String[]

Arpaçay'a bağlı Aydıngün Köyünde yürütülen kilit parke taş yolunun yapımı tamamlandı. Köyü için kilit parke yapılmasıyla birlikte köylüler temiz yola kavuştu.


Kars'ın Arpaçay İlçesi'ne bağlı Aydıngün Köyünde yapımı devam eden kilit parke taş yol yapımı çalışmaları tamamlandı. Kaymakam Abdil Koç, yapılan yolu yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.


Kaymakam Koç, gerek grup köy yollarında yapılan sıcak asfalt çalışmaları ve gerekse köy içlerinde yapılan kilit parke taş yol çalışmaları köylerin bir kısmında tamamlandıklarını belirtti. Kaymakam Koç, köy yollarının yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.


Arpaçay Kaymakamı Abdil Koç, köy yollarının İl Genel Meclisi üyeleri, köy muhtarları ve vatandaşlara hayırlı olsun dileklerinde bulundu.


Öte yandan Arpaçay'da KÖYDES kapsamında aynı anda çok sayıda köy yolunda çalışma yapıldığı öğrenildi. Yol çalışmaların kış gelmeden tamamlanması planlanıyor. - KARS

Arpaçay, Kars, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:02 Kaynak: İHA
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