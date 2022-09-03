Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

03.09.2022 22:02
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Aydının Didim ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı 64 yaşındaki kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Aydının Didim ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı 64 yaşındaki kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza; Didim- Akbük yolu üzerinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Akbük'ten Didim'e seyir halinde olan 09 MA 2292 otomobil sürücüsü, yaya olarak hareket eden 64 yaşındaki Tülay Baştoppçu'a çarptı.

Kafasını otomobilin camına çarpan Baştopçu ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü kazayla ilgili olarak polise ve sağlık ekiplerine haber vererek, yaralı Baştopçu'nun başında ayrılmadı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Baştopçu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü Emniyet güçlerince gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Baştopçu'nun cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Akbük, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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