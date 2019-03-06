Aydının Sultanları Final İçin Sahada

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı bugün yarı final maçında Geni Volley takımı ile final için mücadele edecek.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı bugün yarı final maçında Geni Volley takımı ile final için mücadele edecek.



CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Slovenya'nın Geni Volley takımını 3-2 mağlup eden Aydının Sultanları, bugün saat 19.00'da kendi evinde rakibini yenerek adını finale yazdırmak istiyor.



Aydın Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'ndaki maça Aydınlıların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. - AYDIN

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