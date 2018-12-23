Aydının Sultanları Öğrencilerle Bir Araya Geldi
2 saat önce
Aydın Büyükşehir Belediyespor'un Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde mücadele eden takımı, Aydın'da gençlerle bir araya geldi.
Aydın Büyükşehir Belediyespor
'un Vestel Venüs
Sultanlar Ligi'nde mücadele eden takımı, Aydın'da gençlerle bir araya geldi. Voleybolu Seviyorum isimli seminerde öğrencilerle bir araya gelen sultanlar yoğun ilgi gördü.
Uzun yıllar sonra Aydın Büyükşehir Belediyespor'un Aydın'a kazandırdığı takım sosyal sorumluluk çerçevesinde Aydınlı
çocuk ve gençler ile Aydın'da voleybol
sporunun sevdirilmesi ve gençler arasında popülerliğinin artırılmasında büyük katkıda bulunuyor.
Aydın'da özel bir okulda voleybol sporunun tanıtılması ve sevdirilmesi amacıyla organize edilen seminere katılan Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadınlar Voleybol Takımı sporcuları, kişisel tecrübelerinden bahsedip voleybola ilgi duyan gençlerin sorularını cevapladılar. Öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektiren Aydın'ın sultanları boyları kadar büyük tecrübeleri ile gençlerin gönlünde taht kurdular. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:01 Kaynak: İHA
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