Aydınlar mahallesi kentsel dönüşüm projesi devam ediyor - Son Dakika

Aydınlar mahallesi kentsel dönüşüm projesi devam ediyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ iş birliğinde yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Şehitkamil ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde 19 hektarlık alanda bulunan 800 yapı için uygulamaya konulan yıkım çalışmalarına devam ediliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ iş birliğinde yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Şehitkamil ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi'nde 19 hektarlık alanda bulunan 800 yapı için uygulamaya konulan yıkım çalışmalarına devam ediliyor. Proje çerçevesinde ise 250 yapının yıkımı tamamlandı.

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Daha yaşanılabilir bir kent modelini Gazi şehirlilerle buluşturmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü Kentsel Dönüşüm Projesi'yle Şehitkamil ilçesinde yer alan Aydınlar Mahallesi'ndeki konaklamaya uygun olmayan 800 yapının hayati risk taşıması nedeniyle planlanan yıkım çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca sırasıyla hak sahipliği, saha çalışmaları ve mevcut durum analizleri tamamlanarak 800 yapının sahibi olan bin kişiyle yüz yüze görüşüldü. Ardından ise anlaşmaya varılan vatandaşlara "Gönüllü Kentsel Dönüşüm ilkesi" doğrultusunda kamulaştırma bedeli başta olmak üzere Taşlıca Mahallesi Kızılbağ-Kelpbağ'ı mevkinde A-2 yapılaşma koşullu planlı müstakil konut arsaları seçenekleri sunuldu. Bugüne kadar 250 yapının yıkımı son bulurken 50 yapının yıkım tahliye süreci ise sürüyor.


Metropol kenti Gaziantep'te harabe ve mağara üstü yapılan düzensiz ve çarpık yapıların ileri ki süreçte vatandaşı mağdur etmemesi adına saha incelemelerini ve alt yapı analizlerini düzenli aralıklarla sürdüren Büyükşehir Belediyesince, Aydınlar Mahallesi'nde gerçekleşecek harabe ve eski inşaların yıkımı, vatandaşın huzur ve güven çerçevesinde hayatını idame ettirmesi açısından büyük önem taşımakta. - GAZİANTEP

Gaziantep, Aydınlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:55 Kaynak: İHA

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