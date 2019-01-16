Son Dakika Haberleri: Aydınlatma Direği Otomobilin Üstüne Devirdi

Aydınlatma Direği Otomobilin Üstüne Devirdi

6 dakika önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHAİstanbul'da beklenen kar yağışı ve fırtına akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Aydınlatma Direği Otomobilin Üstüne Devirdi, System.String[]
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

İstanbul'da beklenen kar yağışı ve fırtına akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterirken, il genelinde fırtına da etkili olmaya başladı. Teşvikiye Mahallesi Prof. Dr. Orhan Ersek Sokak'ta saat 23.00 sıralarında aydınlatma direği şiddetli rüzgarın etkisiyle lüks bir otomobilin üzerine devrildi. 

 

OLAY YERİNE POLİS VE TEDAŞ EKİPLERİ GELDİ

Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve TEDAŞ'a bağlı ekipler geldi. Lüks otomobilin üzerine devrilen aydınlatma direği kaldırılırken, otomobilin sahibi de aracını bulunduğu yerden kaldırdı. 

 

Görüntü dökümü:

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-Devrilen aydınlatma direği

- Polis ekiplerinden görüntüler

-TEDAŞ'a bağlı ekiplerin çalışması

-Aydınlatma direğinin yolun kenarına kaldırılması

-Aracın sahibinin aracına binmesi

-Aracın olay yerinden uzaklaşması

-Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:09 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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