Son Dakika Haberleri: Aydınlatma Direği Otomobillerin Üstüne Devrildi

Aydınlatma Direği Otomobillerin Üstüne Devrildi

56 dakika önce

İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki otomobillerin üzerine aydınlatma direği devrildi.

Aydınlatma Direği Otomobillerin Üstüne Devrildi, System.String[]
İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki otomobillerin üzerine aydınlatma direği devrildi. Olayda 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde Maslak istikametine seyir halinde olan otomobillerin üzerine yol üzerinde bulunan aydınlatma direği devrildi. Aydınlatma direğinin otomobillerinin üstüne devrildiğini gören sürücüler şok yaşadı. Şoku kısa sürede atlatan sürücüler durumu polise bildirdi. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler devrilen aydınlatma direğini yoldan kaldırdı. Yola devrilen aydınlatma direği nedeniyle can kaybı ya da yaralanan olmazken 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi. Seyir halindeyken aydınlatma direğinin üzerlerine devrildiğini belirten sürücü,' "Ne olduğunu anlamadık. Birden üzerimize devrildi. Yaralanan olmadı çok şükür" ifadelerini kullandı.

(Oğuzcan Yazar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 03:21 Kaynak: İHA

Maslak, Büyükdere Caddesi, İstanbul, Sarıyer, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da Trafikte Ölümüne Kavga Kamerada Sibel Can'ın Dolandırılması Davasında Savcı Mütalaasını Değiştirdi

Ankara'da İki Şoförün Kavgası Kameralara Yansıdı Erdoğan: Tersane İstanbul Projesi, 60 Bin İnsanımıza Yeni İstihdam Sağlayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 16:17:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydınlatma Direği Otomobillerin Üstüne Devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]