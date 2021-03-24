Aydınlatma direği seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi - Son Dakika

Van'ın Gürpınar ilçesinde seyir halindeki otomobilin üzerine aydınlatma direği devrildi.
Alınan bilgilere göre olay, sabah saatlerinde ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 37 DT 55 78 plakalı otomobil seyir halindeyken şiddetli rüzgarın etkisiyle üzerine aydınlatma direği düştü. Araçta hasar meydana gelirken, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN
Kaynak: İHA
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