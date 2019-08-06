Aydınlatma direği üzerine düşen kişi yaralandı
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde caddede yürürken aydınlatma direği üzerine devrilen kişi hastaneye kaldırıldı.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 07:38 Kaynak: AA
'nin Merkezefendi
ilçesinde caddede yürürken aydınlatma direği üzerine devrilen kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Saraylar
Mahallesi Enverpaşa Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Mehmet Emin B'nin üzerine 2. Ticari Yol kesişiminde aydınlatma direği devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis
ekipleri, devrilen aydınlatma direğindeki elektrik akımından dolayı olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
Belediye görevlileri ve elektrik dağıtım şirketi yetkilileri, aydınlatma direğindeki elektrik akımını keserek direği kaldırdı. Ekipler direğin yerindeki kabloların üzerini güvenli şekilde kapattı.
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