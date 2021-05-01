Direksiyon hakimiyetini kaybetti, aydınlatma direği ve ağacı yerinden söküp takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, aydınlatma direği ve ağacı yerinden söküp takla attı: 1 yaralı

BURSA - Bursa'nın Kestel İlçesinde, bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza; Kestel Ankara yolu 14. km'de meydana geldi. Sabri A. idaresindeki 16 ALV 346 plakalı aracın İnegöl istikametinde seyir halindeyken araç sürücüsü Sabri A.'nın direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüjdeki aydınlatma direği ve ağacı yerinden söküp takla atarak karşı şeride geçti. Kazada araç içinde yolcu olan Aziz A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aziz A.yı ambulansla Kestel Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.