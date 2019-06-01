Son Dakika Haberleri: AYDINLATMA DİREĞİ YOLA DEVRİLDİ; ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
Son Dakika Güncel Haber

AYDINLATMA DİREĞİ YOLA DEVRİLDİ; ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

1 saat önce

Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı, aydınlatma direğine çarparak yola devirdi.

AYDINLATMA DİREĞİ YOLA DEVRİLDİ; ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU, System.String[]

Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı, aydınlatma direğine çarparak yola devirdi. 1 kişinin yaralandığı kazada, araç kuyruğu oluştu. 
Kaza, Arnavutköy Habipler Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Altun idaresindeki 34 RS 1366 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Arnavutköy Habipler Yolu'nun Mahmutbey Kavşağında refüje çıktı ve çarptığı aydınlatma direği yola devrildi. Kazada, araç sürücüsü Mustafa Altun'un yanında bulunan babası Hasan Altun hafif şekilde yaralandı. Altun, yoldan geçen bir başka sürücünün yardımıyla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. 
Yola devrilen aydınlatma direğinden dolayı Arnavutköy-Habipler Yolu'nda trafik kilitlendi. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Direkteki akım elektrik ekipleri tarafından kesilerek, kenara çekildi. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:16 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İftara giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var LGS'ye giderken kaza geçirdiler: Otomobil ortadan ikiye bölündü Askeri miğferle vurup öldüren astsubay "kripto" FETÖ'cü çıktı Son Dakika! Türkiye Futbol Federasyonu'nun Yeni Başkanı Nihat Özdemir Oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 15:07:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AYDINLATMA DİREĞİ YOLA DEVRİLDİ; ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]