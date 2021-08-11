Aydınlatma direğine çarpan araç taklalar atarak durabildi - Son Dakika

Aydınlatma direğine çarpan araç taklalar atarak durabildi

Başkentte sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Başkentte sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atmaya başlayan araçtan sürücüsü yaralı olarak kurtarıldı. Ankara - Ayaş yolu istikametinde meydana gelen kazada, 06 FF 1575 plakalı aracın sürücüsü Ufuk T., otomobilinin hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı yola kadar sürüklenen araç defalarca takla attıktan sonra durabildi. Hurdaya dönen arabadan sürücü Ufuk T. yaralı olarak çıkartıldı. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, polis ekipleri tarafından olay hakkında inceleme başlatıldı. - ANKARA

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